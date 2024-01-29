Минфин оценил объем помощи союзников Украины с начала войны

Состоялась встреча министра финансов Украины Сергея Марченко с временным поверенным в делах Посольства Франции в Украине Бенжаменом Роригом. На ней стороны обсудили сотрудничество Украины и Франции в сфере финансов и восстановления Украины.

Сколько денег направили доноры

Следовательно, стало известно, что в целом с 24 февраля 2022 года международные партнеры направили Украине 737 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки

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Министр подчеркнул, что благодаря финансовой помощи доноров правительство смогло обеспечить стабильное государственное управление и полностью финансировать социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета в Украине.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Благодарен за помощь, которую оказывает Правительство Франции с начала российского полномасштабного вторжения, это весомый вклад в стабильность финансовой системы и экономики Украины. С февраля 2022 года общая сумма бюджетной поддержки от Франции составляет около 400 миллионов евро.

В настоящее время правительство Украины работает над обеспечением надлежащего выполнения согласованных с партнерами условий получения финансирования, являющегося одним из ключевых элементов в восстановлении Украины и ее пути к интеграции в ЕС.

Какая потребность Украины во внешнем финансировании

Также в контексте обсуждения госбюджета Украины на 2024 год Министр финансов подчеркнул, что потребность во внешнем финансировании составляет более 37 миллиардов долларов. Макаренко добавил, что поступление средств от международных партнеров необходимо для сохранения макрофинансовой и экономической стабильности страны.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Учитывая существенную потребность во внешнем финансировании, Украина рассчитывает на поддержку, чтобы вовремя профинансировать первоочередные расходы, а именно социальную и гуманитарную сферу, ведь оборону и безопасность страна полностью финансирует за счет внутренних поступлений и заимствований.

Со своей стороны Бенжамен Рориг отметил, что Правительство Франции солидарно с Украиной и продолжает работать над механизмами для обеспечения ее необходимой помощью, включая финансирование программ в сфере здравоохранения и восстановления критической инфраструктуры.