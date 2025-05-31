У кого пенсия выше: у работающих или неработающих пенсионеров

Среди более 10 миллионов пенсионеров в Украине около 2,9 миллиона продолжают работать. Выше ли у них выплаты, чем у тех, кто не работает – читайте дальше

Какие пенсии получают украинцы

В Украине работающие пенсионеры получают в среднем на 520 гривен больше, чем те, кто уже завершил трудовую деятельность, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Дело в том, что средняя пенсия в Украине сейчас составляет 6 341 гривну, тогда как у работающих пенсионеров она несколько выше и составляет 6 863 гривны.

Интересно! С начала года пенсии работающих пенсионеров выросли на 8,9%.

В то же время большинство украинских пенсионеров получают выплаты по возрасту, а остальные – по другим основаниям. В частности из-за инвалидности, потери кормильца или выслугу лет, а именно:

72,5% пенсионеров получают пенсию по возрасту;

15,2% из-за инвалидности;

6,6% в связи с потерей кормильца;

более 5% за выслугу лет;

0,53% социальные пенсии;

0,04% находятся на пожизненном содержании как судьи.