У кого пенсия выше: у работающих или неработающих пенсионеров
- Работающие пенсионеры в Украине получают в среднем на 520 гривен больше, чем неработающие.
- С 1 апреля 2025 года Пенсионный фонд автоматически пересчитал пенсии для работающих пенсионеров, обновленные выплаты получат более 629 тысяч человек.
Среди более 10 миллионов пенсионеров в Украине около 2,9 миллиона продолжают работать. Выше ли у них выплаты, чем у тех, кто не работает – читайте дальше
Какие пенсии получают украинцы
В Украине работающие пенсионеры получают в среднем на 520 гривен больше, чем те, кто уже завершил трудовую деятельность, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Дело в том, что средняя пенсия в Украине сейчас составляет 6 341 гривну, тогда как у работающих пенсионеров она несколько выше и составляет 6 863 гривны.
Интересно! С начала года пенсии работающих пенсионеров выросли на 8,9%.
В то же время большинство украинских пенсионеров получают выплаты по возрасту, а остальные – по другим основаниям. В частности из-за инвалидности, потери кормильца или выслугу лет, а именно:
- 72,5% пенсионеров получают пенсию по возрасту;
- 15,2% из-за инвалидности;
- 6,6% в связи с потерей кормильца;
- более 5% за выслугу лет;
- 0,53% социальные пенсии;
- 0,04% находятся на пожизненном содержании как судьи.