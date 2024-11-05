Не по дням, а по часам: как росла заработная плата министра обороны Украины

В сентябре 2023 года Рустем Умеров стал министром обороны Украины. За этот период его зарплата выросла на 21%.

Какую зарплату имеет Умеров

Размер оклада Умерова меняется ежеквартально. Еще в начале года министр обороны получал выплату на уровне 89 685 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

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В октябре оклад Умерова достиг уже 104 820 гривен. А вот заработная плата министра, после уплаты налогов, за этот месяц достигла 118 132 гривен.

Обратите внимание! За октябрь 2024 года Умеров уплатил сборы и налоги со своей зарплаты на сумму 28 615,86 гривен.

В общем, оклад Умерова с начала года менялся так:

с 01.01.2024 размер оклада министра обороны достигал 89 685 гривен;

с 01.04.2024 – 96 155 гривен;

с 01.07.2024 – 94 515 гривен;

с 01.10.2024 – 104 820 гривен.

Обратите внимание! С января по октябрь этого года Умеров получил в общей сложности 1,07 миллионов гривен "чистыми".