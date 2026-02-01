После блэкаута импорт электроэнергии вирос: Зеленский объяснил, как Украина спасает энергосистему

В последний день января из строя вышли 2 линии электропередачи между Румынией и Молдовой и на территории Украины. Есть вероятность, что это случилось из-за погодных условий, а именно обледенения линий. Сейчас ситуация стабилизируется, а импорт электроэнергии увеличивается.

Увеличили ли импорт электроэнергии на фоне аварии в энергосистеме?

Как сообщил президент Владимир Зеленский, самые сложные последствия аварии были зафиксированы в Киеве и центральных регионах Украины, в частности в Винницкой области, на Сумщине, в Чернигове и Харькове.

Кроме того, президент добавил, что импорт электричества в таком состоянии был увеличен.

Владимир Зеленский Президент Украины За день сегодня удалось выйти в целом на ситуацию, которая была до этой технологической аварии, и сейчас продолжается стабилизация и восстановление обеспечения наших людей.

Несмотря на это, сложная ситуация остается в Киеве, где сохраняется значительный дефицит отопления – почти 3,5 тысячи домов до сих пор без тепла.

Зато по обеспечению водой, то в столице, по состоянию на вечер 31 января, она должна была быть у всех потребителей. Однако информацию дополнительно проверяют и держат на особом контроле, отметил Зеленский.

Напоминаем! По состоянию на 22:35 31 января, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о полном восстановлении водоснабжения для всех потребителей.

Какова ситуация в энергосистеме?

В "Укрэнерго" заявили, что сейчас ситуация в энергосистеме постепенно стабилизировалась. По состоянию на вечер 31 января, почти все блоки АЭС, которые были разгружены в результате системной аварии, вышли на свою мощность.

Критическая инфраструктура была запитана в первую очередь. В отдельных регионах остаются локальные обесточивания из-за последствий неблагоприятных погодных условий и обрывы распределительных линий в результате намерзания льда,

– сообщили в компании.

Также добавляется, что особенно сложной является ситуация в Одесской области, но аварийно-восстановительные работы продолжаются.

По состоянию на 1 февраля во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения электроэнергии. На это повлияло как последствия предыдущих российских атак, так и высокий уровень энергопотребления из-за сильных морозов.

Что известно об аварии?