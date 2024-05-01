Как оформить социальную пенсию и что для этого нужно в 2024 году

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, не могут получать пенсию без необходимого страхового стажа. Вместо этого они имеют право на социальную пенсию.

Критерии получения социальной пенсии

Лица, которые не отработали нужное количество лет до пенсионного возраста, могут претендовать на социальную пенсию.

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Стандарты страхового стажа в 2024 году выглядят так:

для пенсии в 60 лет – нужно 31 год стажа;

для пенсии в 63 года – нужно 21 год;

для пенсии в 65 лет – нужно 15 лет.

Отметим, что каждый год до 2028 года минимальное требование к страховому стажу увеличивается на один год.

Что такое социальная пенсия



Социальная пенсия определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц, который составляет 2 361 гривну, и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Выплата не может превышать 100% от прожиточного минимума трудоспособного лица, что есть 3 028 гривен.

Расчет социальной пенсии пересматривается каждые шесть месяцев в зависимости от изменений в имущественном состоянии и среднем доходе.

Как оформить социальную пенсию

Чтобы оформить социальную пенсию, необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты населения с соответствующим пакетом документов:

заявление о назначении пенсии;

паспорт и идентификационный код;

справка от Пенсионного фонда о приобретенном страховом стаже;

декларация о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев;

копия судебного решения о назначении опекуна, если лицо признано недееспособным.

Ограничения для получения социальной пенсии

не назначается, если среднемесячный доход семьи на одного члена превышает прожиточный минимум;

лицо уже получает пенсию, другие социальные выплаты или работает;

если за последний год до обращения была сделана крупная покупка или были обнаружены не декларируемые источники дохода;

собственность на вторую квартиру или более одного автомобиля превышает установленные нормы.

! Социальная пенсия может быть назначена независимо от этих ограничений, если в семье проживает лицо с инвалидностью.