Как вырос курс злотого перед выходными в июле 2025 года

Перед выходными весовых курсовых всплесков не произошло. Злотый продолжает оставаться стабильным.

Как изменился официальный курс злотого в банках и обменниках?

По состоянию на 18 июля, официальный курс злотого – 11,39 гривны (без изменений, по сравнению с 17 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменилась ситуация с курсом злотого в банках и обменниках?

Данные "Минфина" показывают, что средний курс злотого в банке претерпел такие изменения:

покупка – 11,10 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 17 июля);

продажа – 11,60 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках, в свою очередь, курс не изменился:

покупка – 11,40 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,50 гривны за злотый (без изменений).

Какую сумму можно выручить за 100 злотых сейчас?

в банке при обмене 100 злотых, удастся выручить ориентировочно – 1 110 гривен;

в обменнике за эту сумму удастся получить примерно – 1 140 гривен.

Сколько гривен надо сейчас, чтобы купить 100 злотых?