18 июля, 10:06
Как вырос курс злотого перед выходными в июле 2025 года
Основні тези
- Официальный курс злотого на 18 июля остался без изменений – 11,39 гривны.
- Средний курс в банках: покупка – 11,10 гривны за злотый, продажа – 11,60 гривны; в обменниках: покупка – 11,40 гривны, продажа – 11,50 гривны.
Перед выходными весовых курсовых всплесков не произошло. Злотый продолжает оставаться стабильным.
Как изменился официальный курс злотого в банках и обменниках?
По состоянию на 18 июля, официальный курс злотого – 11,39 гривны (без изменений, по сравнению с 17 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как изменилась ситуация с курсом злотого в банках и обменниках?
Данные "Минфина" показывают, что средний курс злотого в банке претерпел такие изменения:
- покупка – 11,10 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 17 июля);
- продажа – 11,60 гривны за злотый (без изменений).
В обменниках, в свою очередь, курс не изменился:
- покупка – 11,40 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,50 гривны за злотый (без изменений).
Какую сумму можно выручить за 100 злотых сейчас?
- в банке при обмене 100 злотых, удастся выручить ориентировочно – 1 110 гривен;
- в обменнике за эту сумму удастся получить примерно – 1 140 гривен.
Сколько гривен надо сейчас, чтобы купить 100 злотых?
- чтобы приобрести 100 злотых в банке, необходимо ориентировочно – 1 160 гривен;
- для покупки 100 злотых в обменнике, нужно уже – 1 150 гривен.