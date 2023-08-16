Доллар в банках уже более 37 гривен: что происходит с курсом
16 августа 2023, 10:02Читати новину українською
Доллар при покупке в банках составляет более 37 гривен. В обменниках валюта тоже пересекла эту отметку. Впрочем, самая большая цена на черном рынке.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 16 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,1 гривны (+10 копеек против 15 августа), а продажа – 37,7 гривны (+5 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,8 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,5 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,21 гривны (без изменений), а продажа – 37,8 гривны (+19 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,06 гривны (+7 копеек), а продажа – 41,52 гривны (+6 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,59 гривны (+11 копеек), а продажа – 37,7 гривны (+10 копеек).
- Евро покупают за 41,2 гривны (+10 копеек), а продают за 41,4 гривны (+5 копеек).
Что может повлиять на курс
Банкирша Анна Золотько во время разговора с 24 Каналом рассказала, что доллар может прибавить в цене через 2 фактора:
- приближение осеннего периода;
- опасения украинцев по поводу повторения энергетического кризиса из-за обстрелов инфраструктуры.
Сейчас мы находимся в достаточно благоприятном для гривни временном промежутке – в середине месяца спрос на валюту со стороны населения обычно снижается. Поэтому я не прогнозирую дальнейший рост курса.
Следовательно, как прогнозирует эксперт, курс продажи американской валюты будет находиться на этой неделе в диапазоне 37,3 – 37,8 гривны.