Доллар в банках уже более 37 гривен: что происходит с курсом

Доллар при покупке в банках составляет более 37 гривен. В обменниках валюта тоже пересекла эту отметку. Впрочем, самая большая цена на черном рынке.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 16 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,1 гривны (+10 копеек против 15 августа), а продажа – 37,7 гривны (+5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,8 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,5 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,21 гривны (без изменений), а продажа – 37,8 гривны (+19 копеек), по данным finance.ua.

(без изменений), а продажа – (+19 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,06 гривны (+7 копеек), а продажа – 41,52 гривны (+6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,59 гривны (+11 копеек), а продажа – 37,7 гривны (+10 копеек).

(+11 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают за 41,2 гривны (+10 копеек), а продают за 41,4 гривны (+5 копеек).

Что может повлиять на курс

Банкирша Анна Золотько во время разговора с 24 Каналом рассказала, что доллар может прибавить в цене через 2 фактора:

приближение осеннего периода;

опасения украинцев по поводу повторения энергетического кризиса из-за обстрелов инфраструктуры.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Сейчас мы находимся в достаточно благоприятном для гривни временном промежутке – в середине месяца спрос на валюту со стороны населения обычно снижается. Поэтому я не прогнозирую дальнейший рост курса.

Следовательно, как прогнозирует эксперт, курс продажи американской валюты будет находиться на этой неделе в диапазоне 37,3 – 37,8 гривны.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.