В Украине изменили условия назначения и выплаты ежемесячной помощи для тех, кто живет с лицами с инвалидностью I или II группы. В 2025 году украинцам объяснили новые правила получения выплат.

Какие изменения в выплатах по уходу за лицами с инвалидностью?

С 1 июля 2025 года функции по назначению и выплате ежемесячного пособия по уходу за лицами с инвалидностью первой и второй группы из-за психических расстройств перешли к Пенсионный фонд, напоминает 24 Канал.

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Программа ChatGPT сказала:

Помощь по уходу выплачивается ежемесячно сроком на 6 месяцев. В случае, если уход осуществляет неработающий пенсионер или лицо с инвалидностью, помощь назначают на 12 месяцев при условии подачи заявления и копии трудовой книжки.

Таким образом, помощь назначается дееспособным гражданам, которые:

постоянно проживают или зарегистрированы вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;

осуществляют уход за таким лицом, независимо от официального трудоустройства.

Как оформить пособие по уходу в 2025 году?

Для оформления финансовой поддержки нужно подать заявление и пакет документов, в которые входят: