Еще одна попытка: удалось ли в Украине ввести накопительную пенсию

Идея внедрить накопительное пенсионное обеспечение в Украине не новая. Процесс создания законопроекта, его принятия и т.д., длится годами. Впрочем, на сегодня до сих пор не принято решение о накопительной пенсии. И на это есть определенные причины.

Пенсионная реформа снова "не прошла"

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что парламент 25 апреля провалил в первом чтении голосование по закону о накопительном пенсионном обеспечении.

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За проголосовали лишь 214 депутатов, в то же время против – 235 депутатов. По мнению Железняка, даже в случае принятия, шанса для законопроекта в ближайшем будущем не было бы.

У МВФ есть конкретная норма, что любые изменения по пенсионной системе должны быть согласованы со Всемирным Банком. А пока непонятна ситуация с демографией (из-за войны), то посчитать макро для такого изменения очень трудно. Точнее невозможно,

– отмечает нардеп.

Что предусматривает накопительное обеспечение

Законопроект имеет целью запустить новый уровень пенсионной системы – накопительный. Ведь на сегодня в Украине действует только солидарный уровень и негосударственное пенсионное обеспечение.

Накопительная система пенсионного страхования будет заключаться в том, чтобы украинцы откладывали часть пенсионных взносов на личные пенсионные счета, а другую часть – в дальнейшем в общий Пенсионный фонд.

Еще в прошлом году министр социальной политики Оксана Жолнович заявляла, что украинцу нужно будет откладывать где-то до 10% от зарплаты для накопительной системы.

Средний взнос, который бы покрывал все расходы и сохранял средства – это не менее 7 – 10%. Мы предусматриваем до 3% обязательных с работодателя. Это немного мало. Очевидно, что работник должен участвовать своими средствами, чтобы его вклад был оптимальным,

– объяснила Жолнович.

Известно, что на новую модель пенсионной системы смогут перейти все лица, не достигшие 55 лет.

Впрочем важно добавить, что кроме накопительной пенсии украинцы смогут получать еще и солидарную пенсию. И как результат, сразу две пенсии.