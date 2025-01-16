Зачем Украина будет переходить с доллара на евро

Украина может изменить главную валюту для курсообразования. Доллар планируют заменить на евро.

Зачем Украине этот переход

Банкир Екатерина Рожкова заявила, что этот переход произойдет незаметно для Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

Читайте также Если хотим сохранить нашу газотранспортную систему – должны продать ее США, – Балога

Екатерина Рожкова Первый заместитель председателя Национального банка Украины Учитывая наш курс к евросообществу, это точно реальность, которая состоится, потому что если мы хотим стать частью Европейского Союза, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, понятно, что мы должны иметь привязку к той валюте, в которой осуществляется большинство операций.

Рожкова уточнила, что вопрос, когда и как именно будет происходить переход, остается открытым. По словам банкира, сейчас экономика Украины находится в шоковом состоянии из-за войны. Именно поэтому, важно, чтобы этот переход происходил медленно и постепенно.

Мы будем избегать любых шоков, поэтому не надо волноваться, если это произойдет. А если это произойдет, это точно на пользу украинской экономике, потому что мы тогда точно будем в Евросоюзе,

– подчеркнула Рожкова.

Обратите внимание! Член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, народный депутат от "Слуги народа" Богдан Кицак в эфире "Новости.Live" заявил, что этот переход продлится ориентировочно 5 – 10 лет.