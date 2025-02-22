Какая будет пенсия, если не работал в Украине

Украинцы, которые не имеют возможности получить пенсию могут рассчитывать на специальную помощь. Такая выплата предоставляется только при определенных обстоятельствах.

Какой размер социальной пенсии

Социальная помощь равна 30% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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С учетом специальной доплаты, соцпомощь не может быть менее 100% от указанного прожиточного минимума. То есть, по состоянию на теперь, это 2 361 гривны.

Напомним! Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц с 1 января 2025 года не изменился, он и в дальнейшем будет составлять – 2 361 гривны.

Как получить соцпомощь пенсионерам

Чтобы получить эту помощь нужно обратиться в:

ЦНАП;

органы социальной защиты по месту прописки или фактического проживания.

Какие документы нужны для оформления этой помощи:

заявление по установленному образцу;

паспорт;

трудовая книжка;

документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;

справка ПФУ об имеющемся страховом стаже;

декларация о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основе справок о доходах каждого члена семьи) за последние полгода.

Обратите внимание! Если лицо признано недееспособным, нужно к пакету документов добавлять копию решения о назначении опекуна.