Який розмір соціальної пенсії

Соціальна допомога дорівнює 30% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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З урахуванням спеціальної доплати, соцдопомога не може бути менш як 100% від вказаного прожиткового мінімуму. Тобто, станом на тепер, це 2 361 гривні.

Нагадаємо! Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1 січня 2025 року не змінився, він і надалі складатиме – 2 361 гривні.

Як отримати соцдопомогу пенсіонерам

Щоб отримати цю допомогу потрібно звернутись у:

ЦНАП;

органи соціального захисту за місцем прописки або фактичного проживання.

Які документи потрібні для оформлення цієї допомоги:

заява за встановленим зразком;

паспорт;

трудова книжка;

документ, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

довідка ПФУ про наявний страховий стаж;

декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на основі довідок про доходи кожного члена родини) за останні пів року.

Зверніть увагу! Якщо особа визнана недієздатною, потрібно до пакета документів додавати копію рішення про призначення опікуна.