Украина получила 2,5 миллиарда гривен российских активов: что известно
Украина смогла взыскать более 2 миллиардов гривен российских активов. Также Минюсту удалось "забрать" некоторое российское имущество.
Какие результаты работы Минюста в 2024 году
Минюст взыскал в бюджет Украины около 2,5 миллиарда гривен российских активов, сообщает 24 Канал со ссылкой на министерство.
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Обратите внимание! В министерстве назвали это взыскание одним из крупнейших результатов в 2024 году.
Подали 27 исков о взыскании активов в доход государства. Взыскали более 2,5 миллиардов гривен, более 70 объектов недвижимости, корпоративные права 37 компаний и имущество,
– сообщает Минюст.
Что еще сделал Минюст в прошлом году:
- создан вебпортал "Единый национальный портал для сбора фактов нарушений прав человека";
- начат прием заявлений о повреждении имущества, смерть или исчезновение близких, а также о внутреннем переселении;
- задокументировано тысячи военных преступлений, совершенных россиянами;
- начата работа над реестром для защиты детей, которые были депортированы.
Какие результаты работы министерства юстиции в 2024/ Facebook Минюста