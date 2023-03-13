ВСУ нужны тысячи автомобилей: сколько они стоят, где их купить и какие лучше всего подходят

С начала войны тысячи автомобилей отправились на передовую. Они помогают нашей армии быть мобильной и сохранять незаметность: быстро изменить позицию, когда начался обстрел, эвакуировать раненых, съездить в город за необходимым, не выдав себя врагу.

Потребность в автомобилях на фронте есть всегда, ведь они часто ломаются и могут попадать под обстрелы. Какие именно авто лучше всего подходят для ВСУ и как их подготовить перед передачей военным, рассказывает 24 Канал.

Интересно Цены на авто в долларах Украины уменьшились, покупательная способность украинцев тоже

Для каких задач на фронте используются автомобили

Преимущественно автомобили на передовой используются для улучшение мобильности, а не для выполнения боевых задач. Так военные могут быстро сменить позицию и остаться незамеченными.

Кроме того, обычные автомобили можно дооборудовать и превратить в боевые машины. К примеру, на пикапах Mitsubishi украинские военные Криворожской бригады теробороны устанавливали трофейные пусковые установки "Град", а на пикапы Toyota Land Cruiser – зенитные пулеметы.

Поэтому пикапы являются одними из самых популярных автомобилей для армии. В целом же на фронте самое главное – иметь исправную машину, которая имеет хорошую проходимость, говорит военный эксперт Алексей Гетьман.

Алексей Гетьман Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Лучше всего для фронта подходят машины, обладающие хорошей проходимостью, например, джипы. На войне приходится преодолевать труднопроходимые участки, на которых не каждое авто справится. При этом машина может быть лёгкой.

Иногда военным нужны и небольшие легковые автомобили. Это удобно для маскировки, ведь легковая машина низкая и незаметная, в отличие от внедорожника. Часто используются длинные легковушки-универсалы – кроме БК, можно перевозить продукты, вывезти раненых, погибших.

Какие марки авто являются самыми популярными

По словам экспертов, популярными марками автомобилей являются пикапы. Mitsubishi L 200 и Ниссан Навара, микроавтобус, используемый для перевозки личного состава, Volkswagen T4, автомобиль для перевозки грузов Mitsubishi Pajero.



Пикапы Mitsubishi L200/АТБ-Маркет

Должен ли автомобиль быть новым

Некоторые благотворительные организации покупают новые автомобили для ВСУ, однако это следует делать только для того, чтобы сэкономить время на техосмотр и поиск авто.

Поскольку авто в любом случае столкнется со сложными вызовами, после которых ему, скорее всего, понадобится ремонт или замена, покупать новые машины не нужно. Например, разница в цене между новыми и поддержанными пикапами составляет около 20 тысяч евро, что позволило бы купить еще 3 автомобиля.

Однако важно, чтобы поддержанный автомобиль был полностью исправен и не требовал частого ремонта. Ведь военные не могут поехать на СТО и чинить машины им приходится самостоятельно и за свой счет. Поэтому выбирая машину для ВСУ следует тщательно провести техосмотр перед передачей на фронт.

В то же время благотворительный фонд "Повернись живим" закупает исключительно новые автомобили. Это объясняют гарантией безупречного технического состояния авто. Разница в деньгах, по словам представителей фонда, не такая большая.

Поддержанные автомобили за 6000 долларов даже не доедут даже до Украины. Из-за того, что они часто ломаются, защитники вынуждены тратить время на их ремонт. Новые авто стоят 22 000–26 000 долларов, что ненамного больше,

– сказал директор одного из департаментов фонда в комментарии 24 Каналу.

В общей сложности фонд закупил 752 авто и 11 бронеавтомобилей. Большую часть из купленных автомобилей составляли пикапы.

При выборе авто для фронта не нужно обращать внимание на расход топлива. Это важно в повседневной жизни, но не важно на войне.

Когда люди выбирают машину для гражданского пользования, они обычно обращают внимание на расход топлива. Однако на фронте это не важно. Самое главное – это мощность автомобиля,

– рассказал Алексей Гетьман в комментарии 24 Каналу.

Сколько стоят такие авто

Часто выгоднее приобрести авто за границей. Для этого можно воспользоваться сайтами поиска поддержанных автомобилей, например, olx.pl и Ooyyo в Польше. Дороже всего стоят пикапы, а вот внедорожник или бус можно купить довольно недорого.

По-прежнему за авто для ВСУ не нужно платить налоги. Для ввоза машины из-за границы нужно только заполнить таможенную декларацию.

Купить поддержанное авто для ВСУ в Украине обойдется значительно дороже. Согласно информации сайта AutoRia, цены на пикапы Ford, которые подойдут для фронта, стартуют от 4200 долларов, а пикап Mitsubishi не удастся найти дешевле 6500 долларов.



Стоимость авто для ВСУ в Украине и Польше / Инфографика 24 Канала

Сколько стоит подготовить авто перед отправкой на фронт

Для того, чтобы автомобиль могли использовать военные, его нужно подготовить. Помимо тщательного техосмотра нужно покрасить автомобиль – летом в цвет хаки, а зимой в белый. Также нужно накинуть на авто маскировочную сетку или другие средства маскировки.

Для того чтобы военные не тратили времени на подготовку автомобиля, это обычно делают волонтеры. Полное окрашивание авто в Украине стоит около тысячи долларов, однако некоторые СТО делают скидки для военных авто.

То есть, в общем, приобрести и подготовить авто для армии обойдется в среднем в 4–5 тысяч долларов или 160–200 тысяч гривен.

Какие документы нужны для пересечения границы

Для ввоза автомобиля на территорию Украины требуется стандартный пакет документов:

свидетельство о регистрации;

договор купли-продажи;

экспортная декларация ЕХ.

Кроме того, говорят специалисты, желательно иметь гарантийное письмо-обращение от благотворительного фонда, общественной организации или воинской части.

Такой документ не обязателен для ввоза транспортного средства как гуманитарной помощи, однако сократит количество вопросов: работники таможни и пограничники точно будут знать, что автомобиль ввозят по назначению. Также такое письмо хоть и не гарантировано, однако может помочь проехать вне очереди на стороне другого государства.