В 2026 году украинцы обеспокоены тем, поднимут ли тарифы на газ и как это скажется на платежках. Эксперты объясняют, какие изменения возможны и что может повлиять на стоимость газа.

Что будет с тарифами на газ в 2026 году?

Пока оснований ожидать повышения тарифов на газ в 2026 году нет. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отмечает в комментарии для 24 Канала, что правительственные документы не предусматривают изменений в ценах на природный газ для населения.

Геннадий Рябцев Кандидат технических наук, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Однако если говорить о промышленности, то для нее как электрическая энергия, так и природный газ может подорожать. Но каких-то кризисных явлений или резкого роста не стоит ожидать. Пока все прогнозы осторожно оптимистичны.

Это же мнение разделяет и энергетический эксперт Владимир Омельченко. По его словам предельная цена газа для населения уже длительное время застряла на уровне 7,9 грн за кубометр, и пока нет оснований ее менять.

Национальный банк Украины прогнозирует возможное повышение тарифов на коммунальные услуги, включая отопление, в 2026 году. Речь идет о приведении цен к рыночному уровню, что может отразиться на общих платежках украинцев.

Какие актуальные цены на газ в Украине?

Как известно, в Украине сейчас действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду, который продлится в течение военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

Поэтому хоть и розничные цены от поставщиков на рынке газа колеблются, в зависимости от компании, они фиксированы:

ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр,

ООО "Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 гривны за кубометр,

ООО "Аскания Энерджи" – 9,95 гривны за кубометр,

ООО "Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр,

ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны,

ООО "Ритейл Сервис" (СвітлоГаз) – 9,99 гривны за кубометр,

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны за кубометр,

ООО "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 гривны за кубометр.

Что еще известно о запасах газа в Украине?