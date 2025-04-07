Трамп хочет получить репарации от Европы

Из-за пошлин Трампа в мире началась настоящая торговая война. Однако президент США не планирует останавливаться.

Какие репарации хочет получить Трамп

Теперь Трамп требует от Европы выплату репараций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Напомним! Трамп ввел дополнительные пошлины на товары из ЕС в размере – 20%.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Мы установили большой тариф для Европы. Они садятся за стол переговоров; они хотят говорить, но разговоров не будет, пока они не будут платить нам большие деньги ежегодно – не только за настоящее, но и за прошлое.

В то же время на прошлой неделе Трамп сказал, что он открыт для переговоров. Однако они состоятся, если другие страны предложат США что-то "феноменальное".

К тому же Трамп говорит, что переговоры с Китаем не планируются.

У нас торговый дефицит с Китаем в триллион долларов – сотни миллиардов долларов в год, которые мы теряем. Пока мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать соглашение,

– подчеркнул Трамп.

Обратите внимание! После того как Трамп сделал заявление, что он не планирует проведение переговоров с Китаем, на азиатских рынках произошло падение.