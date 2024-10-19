Что нужно для оформления субсидии на отопительный сезон
Источник:ПФУ
Субсидию могут получить граждане, которые имеют недостаточный уровень дохода для самостоятельной оплаты коммуналки. Такая помощь может назначаться как на отопительный, так и неотопительный сезон.
Как оформить субсидию
Сейчас субсидию можно оформить по упрощенной схеме. Достаточно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией, сообщает ПФУ.
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В некоторых случаях к указанным документам может прилагаться:
- договор аренды;
- копия договора о реструктуризации задолженности;
- документ, удостоверяющий факт непроживания лица в зарегистрированном / задекларированном месте жительства;
- справка о статусе ВПЛ;
- объяснение о наличии определенных доходов в письменной форме.
В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям начиная с 1 декабря – с месяца, в котором состоялось обращение,
– говорится в сообщении ПФУ.
Обратите внимание! Размер субсидии определяется индивидуально, в зависимости от доходов всех членов домохозяйства и размера коммунальных платежей.