Что нужно для оформления субсидии на отопительный сезон

Субсидию могут получить граждане, которые имеют недостаточный уровень дохода для самостоятельной оплаты коммуналки. Такая помощь может назначаться как на отопительный, так и неотопительный сезон.

Как оформить субсидию

Сейчас субсидию можно оформить по упрощенной схеме. Достаточно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией, сообщает ПФУ.

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В некоторых случаях к указанным документам может прилагаться:

договор аренды;

копия договора о реструктуризации задолженности;

документ, удостоверяющий факт непроживания лица в зарегистрированном / задекларированном месте жительства;

справка о статусе ВПЛ;

объяснение о наличии определенных доходов в письменной форме.

В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям начиная с 1 декабря – с месяца, в котором состоялось обращение,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Размер субсидии определяется индивидуально, в зависимости от доходов всех членов домохозяйства и размера коммунальных платежей.