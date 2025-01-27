Субсидия на аренду: кто и при каких обстоятельствах может ее получить

Часть украинцев имеет право получить субсидию на аренду жилья. Подать документы на получение этой помощи можно будет, начиная с 29 января.

Кто сможет получить такую субсидию

Субсидия на аренду жилья будет предоставляться некоторым переселенцам, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Субсидия на аренду – важный инструмент для поддержки ВПЛ, ведь она будет учитывать как финансовую способность каждой семьи оплачивать арендную плату за жилье, так и разницу в стоимости аренды в разных регионах страны.

Такая помощь предоставляется ВПЛ, которые:

тратят на субсидию весомую часть от доходов;

хотят арендовать жилье, но не имеют достаточного финансового обеспечения;

выехали из оккупации или зоны активных боевых действий и не имеют жилой недвижимости в условно безопасных регионах Украины, при этом их жилье непригодно для проживания.

В то же время субсидия предоставляется только если:

арендатор и арендодатель не являются родственниками;

арендатор не получает выплату для ВПЛ;

арендодатель не получает компенсацию за жилье через программу "Прихисток".

Это также позволит не только помочь семье финансово, но и защитить юридически, ведь договор аренды обезопасит от необоснованного повышения цены или выселения без оснований. И что важно: так же инструмент обеспечивает защиту арендодателя от неуплаты арендной платы или коммунальных услуг,

– уточнила Жолнович.

Как получить субсидию на аренду

Для того чтобы оформить эту субсидию, нужно обратиться в ответственные органы с соответствующим заявлением, а также такими документами:

договор аренды;

документы, подтверждающие особые обстоятельства.

Подать документы можно:

в ЦНАПе;

В ПФУ;

через портал электронных услуг ПФУ;

через приложение Пенсионного фонда.

Документы подаются лично собственником жилья и внутренне перемещенным лицом. Но, если владелец жилья проживает в другом регионе или за рубежом, можно воспользоваться электронной формой подачи документов через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ,

– говорится в сообщении Минсоцполитики.

Обратите внимание! Подписать заявление и договор найма может законный представитель собственника жилья, при наличии доверенности.