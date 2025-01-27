Субсидия на аренду: кто и при каких обстоятельствах может ее получить
Часть украинцев имеет право получить субсидию на аренду жилья. Подать документы на получение этой помощи можно будет, начиная с 29 января.
Кто сможет получить такую субсидию
Субсидия на аренду жилья будет предоставляться некоторым переселенцам, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Читайте также Как остановка транзита газа через Украину бьет по России и что дальше: интервью с экс-главой ГТС Украины
Субсидия на аренду – важный инструмент для поддержки ВПЛ, ведь она будет учитывать как финансовую способность каждой семьи оплачивать арендную плату за жилье, так и разницу в стоимости аренды в разных регионах страны.
Такая помощь предоставляется ВПЛ, которые:
- тратят на субсидию весомую часть от доходов;
- хотят арендовать жилье, но не имеют достаточного финансового обеспечения;
- выехали из оккупации или зоны активных боевых действий и не имеют жилой недвижимости в условно безопасных регионах Украины, при этом их жилье непригодно для проживания.
В то же время субсидия предоставляется только если:
- арендатор и арендодатель не являются родственниками;
- арендатор не получает выплату для ВПЛ;
- арендодатель не получает компенсацию за жилье через программу "Прихисток".
Это также позволит не только помочь семье финансово, но и защитить юридически, ведь договор аренды обезопасит от необоснованного повышения цены или выселения без оснований. И что важно: так же инструмент обеспечивает защиту арендодателя от неуплаты арендной платы или коммунальных услуг,
– уточнила Жолнович.
Как получить субсидию на аренду
Для того чтобы оформить эту субсидию, нужно обратиться в ответственные органы с соответствующим заявлением, а также такими документами:
- договор аренды;
- документы, подтверждающие особые обстоятельства.
Подать документы можно:
- в ЦНАПе;
- В ПФУ;
- через портал электронных услуг ПФУ;
- через приложение Пенсионного фонда.
Документы подаются лично собственником жилья и внутренне перемещенным лицом. Но, если владелец жилья проживает в другом регионе или за рубежом, можно воспользоваться электронной формой подачи документов через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ,
– говорится в сообщении Минсоцполитики.
Обратите внимание! Подписать заявление и договор найма может законный представитель собственника жилья, при наличии доверенности.