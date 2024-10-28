Какой размер субсидии на газ будет этой зимой

Украинцы, которые не имеют возможности самостоятельно оплачивать коммуналку, могут оформить себе субсидию. Стоит заметить, что такая помощь предоставляется не всем.

Как определяется размер субсидии

Размер субсидии рассчитывается индивидуально. На этот показатель влияет количество членов домохозяйства и размер коммуналки, сообщает Минсоцполитики.

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Отметьте! По формуле, субсидия определяется как разница между стоимостью всех коммунальных услуг с учетом социального норматива и размером обязательного платежа.

При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, которые зарегистрированы и/или задекларированы в жилом помещении. Если на день обращения за назначением субсидии, кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства и тогда его доходы не будут учитываться,

– говорится в сообщении Минсоцполитики.



Пример расчета субсидии / Инфографика Минсоцполитики

Как получить субсидию

Сейчас украинцам доступна упрощенная схема оформления субсидии. Для этого лицо должно:

обратиться в ПФУ;

подать заявление и декларацию;

дождаться вынесения решения о начислении субсидии (в некоторых случаях граждане получают отказ).

Обратите внимание! Гражданин может обратиться в ПФУ оффлайн, онлайн и отправить документы по почте.