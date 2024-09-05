Предусмотрены ли доплаты к пенсии по достижении 65 лет

После выхода на пенсию украинцы могут рассчитывать на дополнительные выплаты от государства. В частности, на надбавки и доплаты к основной пенсии.

Доплаты после 65 лет

Пенсионеры, достигшие 65 лет и имеющие более 30 лет страхового стажа, гарантированно будут получать пенсию не менее 40% от минимальной заработной платы.

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Сейчас минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен, поэтому минимальная пенсия должна быть 3 200 гривен. Однако, фактически она составляет 3 370 гривен.

Важно! Если пенсия составляет менее 40% от минимальной зарплаты, лицу автоматически назначают доплату.

Доплаты по возрасту

Лица, достигшие 70 лет, начинают получать дополнительные выплаты по возрасту: