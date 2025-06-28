Какими будут доплаты для людей с инвалидностью в июле

Отдельные категории людей с инвалидностью в Украине имеют право на надбавки к основным ежемесячным выплатам. Как правило, их перечисляют одновременно с пенсией или государственной помощью.

Дополнительные деньги для людей с инвалидностью

Часть украинцев с инвалидностью может рассчитывать на дополнительные выплаты от ООН. Речь идет о финансовой помощи, которую предоставляет Всемирная продовольственная программа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Доплата призвана довести ежемесячный доход до 3 250 гривен. Если человек уже получает меньше, то ему компенсируют разницу. Например, если социальная помощь составляет 2 200 гривен, то дополнительно поступит еще 1 050 гривен.

Кто может получить доплату к пенсии по инвалидности

Выплаты назначают таким категориям лиц с инвалидностью:

тем, кто не имеет пенсии;

людям с инвалидностью с детства;

детям с инвалидностью;

тем, кто не получает никакой другой помощи от государства или международных организаций;

лицам, которые проживают в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях (исключение временно оккупированные территории).

Обратите внимание! Деньги начисляют автоматически вместе с пенсией или социальными выплатами. Отдельно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.