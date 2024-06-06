До 24 литров ежедневно впустую: как сэкономить на воде
Коммунальные услуги в Украине выросли в течение последнего года. Для того чтобы платежка не росла в дальнейшем, следует попробовать некоторые методы экономии. В частности это касается водоснабжения, ведь счет за воду может быть едва ли не одним из крупнейших.
Какой счетчик лучше установить
На пути к экономии на водоснабжении первой и самой главной задачей является установка индивидуального счетчика.
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В большинстве домов установлен общедомовой счетчик, а это означает, что показатели разбивают между всеми квартирами, в которых не установлен индивидуальный счетчик. Поэтому, жители могут платить больше за воду из-за чьего-то расточительства.Заметьте! Кроме индивидуального счетчика стоит установить еще и отдельный счетчик на горячую и холодную воду, ведь цена за разную температуру отличная.
Кстати, в конце мая Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг изменила тарифы на водоснабжение и водоотведение. Впрочем, это произошло только для небытовых потребителей ряда водоканалов.
Полезные привычки
Плотно закрывать кран, во время ежедневных ритуалов не лить зря воду, фрукты и овощи не мыть под мощной струей воды и т.д. – все эти привычки положительно повлияют на толщину вашего кошелька.Обратите внимание! По статистике, если в вашей квартире или доме капает из крана, за сутки может вылиться до 24 литров воды в результате, а за месяц – до 720 литров.
Платежку за воду можно уменьшить, если отдавать предпочтение душу, а не ванне. Здесь расчет такой: за 5 минут душа человек тратит до 100 литров воды, а во время ванны – около 200 литров.
Нужно ли менять сантехнику
- Унитаз с одним режимом слива
Если установить унитаз с двумя режимами слива, а именно полный и экономный, то это позволяет сэкономить семье из 3-х человек до 15 литров воды ежедневно.
- Вся неисправная сантехника
В таком случае ежедневно используется впустую вода, за которую потом нужно еще и оплачивать.
- Краны без распылителей воды
Для того чтобы меньше использовать воды во время душа, или мытья посуды, можно установить экономные насадки-распылители на краны.