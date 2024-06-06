Який лічильник краще встановити

На шляху до економії на водопостачанні найпершим та найголовнішим завданням є встановлення індивідуального лічильника.

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У більшості будинків встановлений загальнобудинковий лічильник, а це означає, що показники розбивають між усіма квартирами, в яких не встановлено індивідуального лічильника. Відтак, мешканці можуть платити більше за воду через чиєсь марнотратство.

Зауважте! Крім індивідуального лічильника варто встановити ще й окремий лічильник на гарячу та холодну воду, адже ціна за різну температуру відмінна.

До речі, наприкінці травня Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг змінила тарифи на водопостачання та водовідведення. Втім це відбулося лише для непобутових споживачів низки водоканалів.

Корисні звички

Щільно закривати кран, під час щоденних ритуалів не лити дарма воду, фрукти та овочі не мити під потужним струменем води тощо – усі ці звички позитивно вплинуть на товщину вашого гаманця.

Зверніть увагу! За статистикою, якщо у вашій квартирі чи будинку капає з крана, за добу може вилитися до 24 літрів води у результаті, а за місяць – до 720 літрів.

Платіжку за воду можна зменшити, якщо надавати перевагу душу, а не ванні. Тут розрахунок такий: за 5 хвилин душу людина витрачає до 100 літрів води, а під час ванни – близько 200 літрів.

Чи потрібно змінювати сантехніку

Унітаз з одним режимом зливу

Якщо встановити унітаз із двома режимами зливу, а саме повний та економний, то це дозволяє зекономити сім'ї з 3-х осіб до 15 літрів води щодня.

Уся несправна сантехніка

У такому випадку щоденно використовується намарно вода, за яку потім потрібно ще й оплачувати.

Крани без розпилювачів води

Для того, щоб менше використовувати води під час душу, або миття посуду, можна встановити економні насадки-розпилювачі на крани.