Какой счетчик лучше установить

На пути к экономии на водоснабжении первой и самой главной задачей является установка индивидуального счетчика.

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В большинстве домов установлен общедомовой счетчик, а это означает, что показатели разбивают между всеми квартирами, в которых не установлен индивидуальный счетчик. Поэтому, жители могут платить больше за воду из-за чьего-то расточительства.

Заметьте! Кроме индивидуального счетчика стоит установить еще и отдельный счетчик на горячую и холодную воду, ведь цена за разную температуру отличная.

Кстати, в конце мая Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг изменила тарифы на водоснабжение и водоотведение. Впрочем, это произошло только для небытовых потребителей ряда водоканалов.

Полезные привычки

Плотно закрывать кран, во время ежедневных ритуалов не лить зря воду, фрукты и овощи не мыть под мощной струей воды и т.д. – все эти привычки положительно повлияют на толщину вашего кошелька.

Обратите внимание! По статистике, если в вашей квартире или доме капает из крана, за сутки может вылиться до 24 литров воды в результате, а за месяц – до 720 литров.

Платежку за воду можно уменьшить, если отдавать предпочтение душу, а не ванне. Здесь расчет такой: за 5 минут душа человек тратит до 100 литров воды, а во время ванны – около 200 литров.

Нужно ли менять сантехнику

Унитаз с одним режимом слива

Если установить унитаз с двумя режимами слива, а именно полный и экономный, то это позволяет сэкономить семье из 3-х человек до 15 литров воды ежедневно.

Вся неисправная сантехника

В таком случае ежедневно используется впустую вода, за которую потом нужно еще и оплачивать.

Краны без распылителей воды

Для того чтобы меньше использовать воды во время душа, или мытья посуды, можно установить экономные насадки-распылители на краны.