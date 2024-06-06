Какой счетчик лучше установить

На пути к экономии на водоснабжении первой и самой главной задачей является установка индивидуального счетчика.

Читайте также Если в квартире есть бойлер: как сэкономить свет

В большинстве домов установлен общедомовой счетчик, а это означает, что показатели разбивают между всеми квартирами, в которых не установлен индивидуальный счетчик. Поэтому, жители могут платить больше за воду из-за чьего-то расточительства.

Кстати, в конце мая Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг изменила тарифы на водоснабжение и водоотведение. Впрочем, это произошло только для небытовых потребителей ряда водоканалов.

Полезные привычки

Плотно закрывать кран, во время ежедневных ритуалов не лить зря воду, фрукты и овощи не мыть под мощной струей воды и т.д. – все эти привычки положительно повлияют на толщину вашего кошелька.

Платежку за воду можно уменьшить, если отдавать предпочтение душу, а не ванне. Здесь расчет такой: за 5 минут душа человек тратит до 100 литров воды, а во время ванны – около 200 литров.

Нужно ли менять сантехнику

  • Унитаз с одним режимом слива

Если установить унитаз с двумя режимами слива, а именно полный и экономный, то это позволяет сэкономить семье из 3-х человек до 15 литров воды ежедневно.

  • Вся неисправная сантехника

В таком случае ежедневно используется впустую вода, за которую потом нужно еще и оплачивать.

  • Краны без распылителей воды

Для того чтобы меньше использовать воды во время душа, или мытья посуды, можно установить экономные насадки-распылители на краны.

Как работают распылители воды

С помощью обычной душевой насадки можно заполнить сосуд объемом до 5 литров где-то за 25 секунд. В то же время насадки с меньшим отверстием на кране позволяют сэкономить до 50% воды.