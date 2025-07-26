Жизнь после 70 лет: как растут пенсии пожилых украинцев: как растут пенсии пожилых украинцев

Украинцы, которым исполнилось 70 лет, могут рассчитывать на дополнительные надбавки к пенсии. Их размер зависит от возраста и страхового стажа.

Существует ли доплата к пенсии после 70 лет?

После достижения 70-летнего возраста украинцы имеют право на ежемесячную доплату к пенсии. Впрочем, важно знать несколько нюансов, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В частности, повышение пенсии предусмотрено для тех, у кого общая сумма выплат не превышает 10 340,35 гривен. К тому же выплата начинает начисляться со дня рождения, а не с начала календарного месяца.

Важный нюанс – это то, что начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена полностью, а пропорционально данному количеству дней,

– объяснили в фонде.

Размер компенсационной доплаты растет вместе с возрастом пенсионера: от 300 гривен в 70 лет до 570 гривен после 80 лет.

Важно! В то же время каждому украинцу назначается только одна доплата в соответствии с возрастной категорией. Поэтому надбавки не накапливаются.