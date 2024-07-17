Проверьте свои отложения: какие евро вышли из обращения

Периодически некоторые банкноты выходят из обращения. Именно поэтому стоит своевременно проверять свои отложения на наличие таких купюр.

Какие евро больше не действительны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил печать купюр номиналом 500 евро еще несколько лет назад. В 2020 году эту банкноту начали изымать из обращения.

Читайте также Кто может получить прибавку к пенсии почти 1 тысячу гривен

Причиной изъятия этой банкноты является чрезмерное использование ее преступниками для совершения мошеннических действий. Новая серия купюр, выпущена после этого, имеет номиналы 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.

Как будут выглядеть новые купюры

Если купюра выходит из обращения, ее можно обменять на те банкноты, которые продолжают быть действительными. Процедура осуществляется в банках.

ЕЦБ планирует выпустить новую серию купюр в 2026 году. Дизайн этих банкнот выбирали граждане ЕС.

Сейчас на купюрах изображены достопримечательности Европы. Однако, в будущем это должны быть совсем другие картинки. Основными темами являются: