Какие годы лучше брать для начисления пенсии

Украинцы имеют право выйти на пенсию, если они наработали достаточно страхового стажа. Однако годы, которые возьмутся для исчисления пенсии, можно выбрать самостоятельно.

Как выбрать годы для исчисления пенсии

Для исчисления пенсии берется зарплата украинца за весь страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года. Однако будущие пенсионеры могут добавить к вычислению еще 5 лет на выбор из периода до 30 июня 2000 года.

Читайте также Что такое накопительная пенсия и как она может внедриться в Украине

Напомним! Это регулируется Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании №1058".

Законом установлено, что для расчета пенсии учитывается заработная плата по данным системы персонифицированного учета за период с 1 июля 2000 года. То есть берете до 2000 года любую пятилетку, которую вы хотите, после 2000-го учитывается вся персонификация, и вы сами не выбираете годы для исчисления пенсии. Тогда там идет оптимизация и считаются оптимальные месяцы,

– сказали в ПФУ для Фактов.

Выбрать 5 лет из периода до 2000 года можно с любого промежутка времени. Главное выбрать те годы, когда зарплата лица была наибольшая.

До 2000-го при выборе 5 лет лучше выбирать те месяцы, когда более выгодно было, то есть когда была достойная заработная плата. Специалисты со своей стороны при исчислении размера пенсии вычислят, в каком году были большие коэффициенты, и будет определена сумма ежемесячных выплат,

– добавили в ПФУ.

Поэтому человек должен выбрать годы, которые считает самыми выгодными, в частности за последние 5, 10, 15 лет до 2000 года.