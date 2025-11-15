Годы труда не засчитают: кого оставят без пенсии в 2026 году
- С 2026 года не все периоды работы будут засчитываться в страховой стаж для пенсии, включая работу без официального оформления и обучение в вузах после 2004 года.
- В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет 32 года страхового стажа, а в 2026 году это требование возрастет до 33 лет.
Не все отработанные годы могут быть зачислены в страховой стаж. Уже с 2026 года это станет особенно ощутимо: определенные периоды работы не дадут права на пенсию, даже если человек официально работал.
Какие годы страхового стажа не засчитываются?
С 2026 года часть украинцев может остаться без права на пенсию, даже если имеют за плечами десятки лет работы. Ведь не все периоды трудовой деятельности засчитываются в страховой стаж, от которого напрямую зависит возможность оформить выплаты, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
В частности, в страховой стаж не входят те годы, когда за работника не платили единый социальный взнос (или сокращенно ЕСВ). Если более конкретно, это касается:
- работы без официального оформления;
- гражданско-правовых договоров до 2016 года, когда взносы не перечислялись;
- обучения в вузах и колледжах после 2004 года, ведь оно не является страховым периодом;
- работы до 2004 года, если о ней нет записи в трудовой книжке.
Впрочем, периоды работы до 2004 года можно подтвердить. Для этого нужно предоставить справки, акты сверки или свидетельства коллег, которые подтвердят факт занятости.
Что изменилось в требованиях для выхода на пенсию?
Пенсионный фонд Украины отмечает, ежегодно требования к страховому стажу для выхода на пенсию постепенно повышаются. Это означает, что украинцам нужно иметь все больше официально подтвержденных лет работы, чтобы получить право на выплаты от государства.
Так, в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа, а уже в 2026 году эта планка возрастет до 33 лет.
Важно! Для тех, кто планирует выходить на пенсию позже, в 65 лет. Однако минимальное требование остается неизменным и составляет 15 лет стажа.
Что стоит пенсионерам знать о трудовой книжке?
До 10 июня 2026 года украинцы должны перевести свои трудовые книжки в цифровой формат. Это необходимо, чтобы сохранить все данные о стаже и не потерять право на пенсионные выплаты.
Особенно важно оцифровать записи о работе до 2004 года, ведь именно эти периоды не всегда автоматически учитываются в системе.
Подать документы для оцифровки можно самостоятельно или через работодателя на вебпортале Пенсионного фонда Украины.