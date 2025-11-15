Роки праці не зарахують: кого залишать без пенсії у 2026 році

Не всі відпрацьовані роки можуть бути зараховані до страхового стажу. Уже з 2026 року це стане особливо відчутно: певні періоди роботи не дадуть права на пенсію, навіть якщо людина офіційно працювала.

Які роки страхового стажу не зараховуються?

З 2026 року частина українців може залишитися без права на пенсію, навіть якщо мають за плечима десятки років роботи. Адже не всі періоди трудової діяльності зараховуються до страхового стажу, від якого напряму залежить можливість оформити виплати, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Зокрема, до страхового стажу не входять ті роки, коли за працівника не сплачували єдиний соціальний внесок (або скорочено ЄСВ). Якщо більш конкретно, це стосується:

роботи без офіційного оформлення;

цивільно-правових договорів до 2016 року, коли внески не перераховувалися;

навчання у вишах та коледжах після 2004 року, адже воно не є страховим періодом;

роботи до 2004 року, якщо про неї немає запису в трудовій книжці.

Утім, періоди роботи до 2004 року можна підтвердити. Для цього потрібно надати довідки, акти звірки або свідчення колег, які підтвердять факт зайнятості.

Що змінилося у вимогах для виходу на пенсію?

Пенсійний фонд України зауважує, щороку вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію поступово підвищуються. Це означає, що українцям потрібно мати все більше офіційно підтверджених років роботи, щоб отримати право на виплати від держави.

Так, у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно ще мати щонайменше 32 роки страхового стажу, а вже у 2026 році ця планка зросте до 33 років.

Важливо! Для тих, хто планує виходити на пенсію пізніше, у 65 років. Однак мінімальна вимога залишається незмінною та становить 15 років стажу.

Що варто пенсіонерам знати про трудову книжку?