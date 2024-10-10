Что происходит в депозитном секторе

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отметил, что последние несколько недель происходит четкая дифференциация предпочтений населения, в зависимости от индивидуальных обстоятельств и цели размещения средств в банках.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Часть граждан воспользуется возможностью и положит средства на ультракороткие вклады и даже несмотря на то, что такие депозиты дают наименьшую доходность. Понимаем, что при ожидаемом росте инфляции до 8,5% до конца года и увеличение военного сбора до 5%, размещения средств на ультракоротких вкладах – это лишь возможность уберечь имеющиеся средства от влияния инфляции.

Замотаев указывает и на другую тенденцию – размещение средств на долговременных депозитах – от 1 до 2,5 лет. Именно за такими вкладчиками будет продолжаться "жесткая" борьба банков, ведь средние ставки составляют 13% годовых, а максимальные – 15% годовых.

Эта конкуренция иногда позволяет гражданам рассчитывать на дополнительные 1 – 1,5% "бонусных", что не так уж и плохо в контексте нового военного сбора. К тому, учитывая инфляционный прогноз на 2025 год, благодаря размещению средств на длительные депозиты граждане до сих пор имеют возможность получить весомую чистую прибыль,

– отмечает Замотаев.

Обратите внимание! По мнению банкира, чистая прибыль по долгосрочным депозитам составит ориентировочно 2 – 3%.

Ставки по депозитам с 14 по 20 октября

для ультракоротких депозитов на 3 – 6 месяцев ставки составят в среднем 10% годовых (в течение ближайших месяцев это значение может уменьшиться до 8,5% годовых);

ставки составят в среднем 10% годовых (в течение ближайших месяцев это значение может уменьшиться до 8,5% годовых); на 9 – 12 месяцев – в среднем ставки достигнут 11 – 12% годовых;

– в среднем ставки достигнут 11 – 12% годовых; на 1 – 2,5 года – в среднем 13% годовых.

Обратите внимание! Снижение ставки по ультракоротким вкладам в первую очередь будет зависеть от планов конкретного банковского учреждения по развитию кредитования.