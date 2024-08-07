Будьте внимательны: такими гривнами больше нельзя рассчитываться

НБУ вывел некоторые гривны из обращения. Их уже нельзя использовать как средство расчета. Однако, выбрасывать такие банкноты не стоит, их можно обменять.

Какие купюры изымают

НБУ занимается изъятием гривен, которые были выпущены до 2003 года. Речь идет как о гривневых банкнотах, так и монетах.

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Это часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны, направленного на повышение защиты и качества денег и упрощение наличных расчетов,

– сообщает НБУ.

Изъятию подлежат:

банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривен;

монеты – 1, 2, 5, 25 копеек.

Монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены,

– говорится в сообщении НБУ.