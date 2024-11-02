Пенсионеров ждут изменения: что будет с выплатами в 2025 году

С 1 июля 2025 года в Украине планируют ввести новую пенсионную реформу с акцентом на накопительную систему. Все потому, что текущих социальных взносов недостаточно для обеспечения финансирования этих выплат.

Пенсионная реформа 2025 года

На сегодня более 5 миллионов пенсионеров получают пенсии меньше 4 000 гривен, поэтому приходится покрывать дефицит за счет налогов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Comments.ua.

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Основной элемент реформы – переход на накопительную систему с обязательными взносами граждан на личные счета, который запланирован с июля. Реформа обусловлена следующими факторами:

уменьшением численности населения,

старением нации,

снижением рождаемости,

сокращением количества трудоспособных граждан.

Обратите внимание! Накопительная система будет обязательной для граждан, родившихся после 2000 года. Остальные смогут присоединиться к ней добровольно.

Средства из накопительной системы будут выплачиваться после выхода на пенсию, а эффективность реформы станет заметной через 20–30 лет.

Заметьте! По новой системе пенсии будут покрывать 40% от заработной платы при условии полного страхового стажа, что почти вдвое превышает нынешний уровень.