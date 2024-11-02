Пенсійна реформа 2025 року

На сьогодні понад 5 мільйонів пенсіонерів отримують пенсії менше ніж 4 000 гривень, тож доводиться покривати дефіцит за рахунок податків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Comments.ua.

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Основний елемент реформи – перехід на накопичувальну систему з обов'язковими внесками громадян на особисті рахунки, який заплановано з липня. Реформа обумовлена такими чинниками:

зменшенням чисельності населення,

старінням нації,

зниженням народжуваності,

скороченням кількості працездатних громадян.

Зауважте! Накопичувальна система буде обов'язковою для громадян, які народилися після 2000 року. Інші зможуть приєднатися до неї добровільно.

Кошти з накопичувальної системи виплачуватимуться після виходу на пенсію, а ефективність реформи стане помітною через 20–30 років.

Зауважте! За новою системою пенсії покриватимуть 40% від заробітної плати за умови повного страхового стажу, що майже вдвічі перевищує нинішній рівень.