Комитет поддержал обновленную версию правительственного закона о повышении налогов

Комитет поддержал проект о повышении налогов. Во время заседания были утверждены определенные изменения.

Какое решение было принято

Комитет утвердил добавление 1% для юридических лиц ФЛП 3 группы. Большинство предыдущих пунктов не претерпело изменений.

Читайте также Зачем украинское правительство хочет отменить прожиточный минимум

Ярослав Железняк Первый заместитель председателя Комитета Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Была тяжелая дискуссия по изъятию нормы о налоге 50% на банки. Депутаты выступили за. Против выступил НБУ, Минфин и говорят категорически против МВФ. Говорят, что придется докапитализировать банки и невозможно будет привлечь 385 миллиардов гривен на рынке до конца года. Договорились вернуться к этому во втором чтении.

Что осталось в проекте:

увеличение военного сбора до 5%;

рост налогов для ФЛП первой и второй группы;

для экономического бронирования помесячная отчетность НДФЛ;

внесение авансовых взносов на АЗС;

25% прибыли на финучреждения.

Из ответов я прям уверен, что мы сейчас делаем ошибку. Да, налоги повышать плохое решение – но сейчас это просто поездка на большой скорости с закрытыми глазами в пропасть. И очень скоро это станет очевидным,

– уверяет Железняк.

Что будет с бюджетом

По словам Железняка, есть большая проблема сведения бюджета. Минфин запрашивал 125 миллиардов гривен, имеющиеся ресурсы – 30 миллиардов гривен.

Я интерпретирую ответ Минфина, что будет очень трудно свести бюджет с 30 миллиардов гривен с 125 миллиардов гривен, которые запрашивал Минфин,

– уточняет Железняк.

Где планируют искать деньги: