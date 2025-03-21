В Украине могут подорожать услуги вывоза мусора: при каких условиях

Один из законопроектов в Украине предусматривает приватизацию коммунальных предприятий. Принятие такого решения может спровоцировать увеличение тарифов на вывоз мусора. Существует мнение, что законопроект лишь усугубит проблемы в вывозе мусора и сделает это недоступным для большинства.

Какая услуга может подорожать для жителей дома

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко рассказывает, что передача услуги вывоза мусора в частные руки, о чем говорится в законопроекте 6013, может сделать ее слишком дорогой, передает 24 Канал со ссылкой на интервью Юрию Романенко. Дело в том, что заявления о якобы продаже мусора – это чушь.

Читайте также Какой город в Украине имеет самые низкие тарифы на коммуналку

Например, в Германии вывоз мусора является дотационным, то есть часть финансируют из государственного бюджета, а часть за счет специального фонда, куда деньги платят монополисты.

Поэтому, в Мюнхене, где минимальная зарплата составляет где-то 3 500 евро, вывоз мусора с каждого домохозяйства обходится в 10 евро. А в Украине же тарифы варьируются от 30 – 40 гривен до 100 – 120 гривен в зависимости от города.

Если вывоз мусора перейдет в частные руки, стоимость этой услуги станет непомерно высокой. Учитывая наши монопольные цены на бензин, коррупцию и неконтролируемые поездки мусоровозов – можете себе представить, во что это превратится,

– замечает Попенко.

По статистике эксперта, в Украине существует около 6 тысяч официальных мусорных полигонов, однако неофициальных – 30 тысяч. По мнению Попенко, приватизация этой сферы может ухудшить ситуацию.

Обратите внимание! Решением этой проблемы, считает Попенко, может стать производство мусороперерабатывающими заводами тепла, которое затем будут использовать для отопления многоквартирных домов вблизи этого завода. Скидка на такое тепло может составлять даже до 50%. Однако такие вопросы нужно решать на государственном уровне.