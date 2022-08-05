Минфин назвал крупнейшие источники финансирования бюджета с начала войны
5 августа 2022 , 13:50Читати новину українською
Источник:Министерство финансов Украины
С начала войны источниками финансирования были военные облигации, кредиты Международных финансовых организаций и двусторонние кредиты и гранты. Крупнейшим источником стала "печать денег НБУ".
Финансирование бюджета с начала войны
За период с 24 февраля по 4 августа этого года финансирование бюджета составило 805,3 миллиарда гривен или 26,95 миллиарда долларов. Внешние поступления составляли 51% от общего финансирования, говорится о 13,87 миллиарда долларов.
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Источники финансирования бюджета
Крупнейшие источники финансирования
- "Печать денег" НБУ – 255 миллиарда гривен, или 8,51 миллиарда долларов.
- Аукционы по продаже гособлигаций, в ходе которых Минфин привлек 136,6 миллиарда гривен, или 4,57 миллиарда долларов. На аукционах инвесторы могли приобрести и военные облигации.
Кредиты и гранты
- Внешняя помощь в виде грантов и кредитов составляет 2,8 миллиарда долларов в месяц.
- Наибольший грант выделили США – 3,99 миллиарда долларов, а ЕС – 2,43 миллиарда долларов.
Источники финансирования бюджета-2022 за период с 24 февраля по 4 августа / Инфографика МинфинаBybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.