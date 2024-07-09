Какие льготы доступны для мобилизованных военнослужащих

Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предоставляет обобщенные определения и льготы для ветеранов войны. Это в частности касается участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и участников войны.

Какие льготы имеют ветераны

Ветеранами войны считаются лица, которые принимали участие в защите Родины или боевых действиях на территории других государств. Статус участника боевых действий УБД предоставляется правительством, который определяет перечень подразделений, где служило лицо.

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Права военнослужащих на льготы определяет Закон "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Согласно закону, ветераны войны имеют право на ряд медицинских льгот, в частности:

бесплатные лекарства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам;

первоочередное бесплатное протезирование зубов (за исключением протезов из драгоценных металлов);

пользование поликлиниками и госпиталями, к которым лицо было прикреплено по предыдущему месту работы, при выходе на пенсию или смене места работы;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках, первоочередная госпитализация.

Льготы на жилье

Закон также включает действующих военнослужащих ВСУ, лиц, получивших инвалидность вследствие службы.

Льготы на жилье для участников боевых действий включают скидки на коммунальные услуги, получение и строительство жилья:

75% скидка за пользование жильем (21 кв. м на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью).

75% скидка на оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия) и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд.

75% скидка на топливо для тех, кто проживает в домах без центрального отопления.

Внеочередное пользование всеми услугами связи и установление на льготных условиях квартирных телефонов. Абонентская плата за пользование телефоном составляет 50% от тарифа.

Транспортные льготы

Бесплатный проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте раз в два года, или со скидкой 50% раз в год.

Бесплатный проезд в случае командировки, отпуска в пределах Украины, перевода на новое место службы и для членов семей в случае перевода или увольнения.

Трудовые и образовательные льготы