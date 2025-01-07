Какие максимальные пенсии смогут получить украинцы в 2025 году

В 2025 году максимальный размер пенсий в Украине останется на уровне предыдущих лет, согласно бюджетной декларации. Однако в марте планируется индексация пенсионных выплат, которая, по прогнозам, составит около 10–12 процентов.

Какими будут пенсионные выплаты 2025 года

Минимальная пенсия для лиц без трудового стажа останется на уровне 2 361 гривну, сообщает 24 Канал со ссылкой на проект закона о Бюджетной декларации Украины на 2025-2027 годы.

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Минимальная заработная плата составит 8 000 гривен, а прожиточный минимум – 2 920 гривен

Однако для большинства пенсионеров, которые получают около 3 000 гривен, индексация в 10–12% будет иметь лишь незначительное влияние на их благосостояние.

Заметьте! Отдельные категории пенсионеров, в частности те, кто вышел на пенсию много лет назад, могут рассчитывать на дополнительное повышение выплат. Эти изменения зависят от продолжительности трудового стажа и размера единого социального взноса (ЕСВ), уплаченного в течение трудовой деятельности.

Пенсионная реформа 2025 года

Также в 2025 году возможно начало реформирования пенсионной системы. В рамках этой реформы планируется внедрение накопительного компонента.

Это означает, что часть ЕСВ будет направляться на личные накопительные счета работников, средства из которых будут приумножаться благодаря инвестициям.

Заметьте! Цель реформы – обеспечить пенсии, размер которых составит не менее 60% от среднего заработка.