Кто учитывается при назначении субсидии

Чтобы получать субсидию, нужно придерживаться установленных правил. В случае их нарушения субсидию могут отменить, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Правила для членов домохозяйства за рубежом:

Если член домохозяйства находится за границей более 60 дней, при расчете субсидии:

Его доходы не учитываются.

Его не включают в состав домохозяйства.

Социальные нормы жилья и коммунальных услуг на такое лицо не рассчитываются.

Обратите внимание! Таким образом, субсидия назначается без учета лица, проживающего за пределами страны. Нарушение этих правил может привести к отмене субсидии и необходимости возврата излишне полученных средств.

Что будет, если не сообщить о выезде родственника за границу

Получатели субсидии обязаны информировать Пенсионный фонд Украины о пребывании члена домохозяйства за границей более 60 дней. Это нужно сделать в течение 30 дней с момента наступления факта. В случае несоблюдения этого правила предусмотрены следующие последствия:

Прекращение выплаты субсидии. Требование возврата излишне выплаченных средств. Для повторного получения субсидии нужно будет подать новое заявление, которое рассмотрят только с начала следующего отопительного или неотопительного сезона.

Важно! В 2025 году получателям субсидий необходимо внимательно следить за соблюдением этих правил. Если кто-то из членов семьи планирует длительный выезд за границу, стоит заранее уведомить об этом соответствующие органы, во избежание прекращения государственной поддержки.