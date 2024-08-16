Кто из пенсионеров получит прибавку до 500 гривен в августе

Пенсии украинцев могут повышаться по разным причинам, в частности из-за индексации, перерасчета и дополнительных выплат. В августе пенсии некоторых украинцев могут увеличиться примерно на 500 гривен.

Кому увеличат пенсию

В августе некоторые пенсионеры получат прибавку по возрасту, если они соответствуют определенным критериям.

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Надбавка по возрасту предоставляется тем, кто:

старше 70 лет;

получает пенсию по возрасту;

имеет общую ежемесячную пенсионную выплату (с учетом всех доплат) менее 10 340,35 гривен.

Важно! Возрастная доплата начисляется пенсионеру автоматически и добавляется к пенсии в месяц, когда лицо достигает соответствующего возраста.

Размер надбавки по возрасту сейчас

Надбавка по возрасту зависит от возраста пенсионера и со временем растет. Сейчас ее размеры следующие: