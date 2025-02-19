Давление на Россию усиливается: какие ограничения входят в 16-й пакет санкций

Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против России. О том, какие именно ограничения войдут в 16-й пакет санкций и кого они коснутся, читайте далее.

Какие новые санкции ввел ЕС против России

Новые меры предусматривают введение визовых запретов и замораживание активов для 48 физических и 35 юридических лиц. Это больше, чем в первоначальном предложении Европейской Комиссии в январе, которая включала 34 физических и 18 юридических лиц, передает 24 Канал ссылкой на EUobserver.

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Вместе с этим, вводятся новые юридические критерии для включения в санкционный список капитанов российских танкеров "теневого флота", которые способствуют обходу западного нефтяного эмбарго.

Они приостанавливают действие лицензий на вещание восьми российских СМИ в ЕС, запрещают 13 небольшим российским банкам пользоваться международной платежной системой Swift и вводят запрет на импорт российского алюминия,

– говорится в статье.

В то же время отмечается, что санкции почти не влияют на ограничение импорта российского сжиженного газа в ЕС. Кроме того, начальный вариант черного списка не включал крупных российских олигархов, а был направлен преимущественно на мелких чиновников и пропагандистов.

Заметьте! Официальное утверждение санкций министрами иностранных дел запланировано на понедельник, 24 февраля, в Брюсселе – в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.