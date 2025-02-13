Какие пенсии получают лица с инвалидностью III группы в 2025 году

Размер выплат для лиц с инвалидностью определяется на основе установленного прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. А пенсии лиц с инвалидностью III группы зависят от вида инвалидности.

Пенсии по инвалидности

Размер минимальных выплат для лиц с III группой инвалидности зависит от нескольких факторов. На сумму влияет то, работает ли лицо и когда была установлена инвалидность, передает 24 Канал со ссылкой на Enable Me.

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В 2025 году прожиточный минимум в Украине составляет:

для трудоспособных граждан – 3 028 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривну;

для детей до 6 лет – 2 563 гривны;

для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.

Размер пенсии по инвалидности III группы для лиц с инвалидностью с рождения составит 1 416,6 гривны (60% от прожиточного минимума).

Заметьте! Для одиноких лиц с инвалидностью II или III группы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе по заключению ВКК, выплата будет составлять 75% от прожиточного минимума, что составляет 1 770,75 гривны.

Пенсия детям с инвалидностью

Также пенсию по инвалидности получают дети с инвалидностью, сумма которой зависит от группы и возраста ребенка:

ребенок до 6 лет, инвалидность подгруппы А – 5 163 гривны;

другой ребенок до 6 лет – 1 281,5 гривны;

ребенок 6-18 лет, инвалидность подгруппы А – 6 392 гривны;

другой ребенок 6-18 лет – 1 598 гривен.

Социальные выплаты предоставляются автоматически без необходимости подавать заявление в органы социальной помощи, перерасчет осуществляется после повышения прожиточного минимума.