Какие пенсии получают лица с инвалидностью III группы в 2025 году
Размер выплат для лиц с инвалидностью определяется на основе установленного прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. А пенсии лиц с инвалидностью III группы зависят от вида инвалидности.
Пенсии по инвалидности
Размер минимальных выплат для лиц с III группой инвалидности зависит от нескольких факторов. На сумму влияет то, работает ли лицо и когда была установлена инвалидность, передает 24 Канал со ссылкой на Enable Me.
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В 2025 году прожиточный минимум в Украине составляет:
- для трудоспособных граждан – 3 028 гривен;
- для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривну;
- для детей до 6 лет – 2 563 гривны;
- для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.
Размер пенсии по инвалидности III группы для лиц с инвалидностью с рождения составит 1 416,6 гривны (60% от прожиточного минимума).
Заметьте! Для одиноких лиц с инвалидностью II или III группы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе по заключению ВКК, выплата будет составлять 75% от прожиточного минимума, что составляет 1 770,75 гривны.
Пенсия детям с инвалидностью
Также пенсию по инвалидности получают дети с инвалидностью, сумма которой зависит от группы и возраста ребенка:
- ребенок до 6 лет, инвалидность подгруппы А – 5 163 гривны;
- другой ребенок до 6 лет – 1 281,5 гривны;
- ребенок 6-18 лет, инвалидность подгруппы А – 6 392 гривны;
- другой ребенок 6-18 лет – 1 598 гривен.
Социальные выплаты предоставляются автоматически без необходимости подавать заявление в органы социальной помощи, перерасчет осуществляется после повышения прожиточного минимума.