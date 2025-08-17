Сколько получают на пенсии украинские госслужащие: суммы и главные требования
- Пенсии госслужащих в Украине превышают средние выплаты, и составляют 60% от заработной платы, по сравнению с 30% для большинства граждан.
- Право на пенсию имеют граждане с минимум 10 или 20 лет стажа на госслужбе, в зависимости от специфических условий, определенных законодательством.
Пенсии работников госслужбы в Украине зависят от стажа и возраста и обычно превышают средние выплаты. В 2025 году действуют обновленные правила их назначения.
Кто имеет право на пенсию госслужащего?
Вопрос пенсионного обеспечения госслужащих регулируется законом № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и статьей 90 закона № 889 "О государственной службе", сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Право на пенсию имеют граждане, которые по состоянию на 1 мая 2016 года:
- имели минимум 10 лет стажа на должностях госслужбы, указанных в статье 25 закона № 3723-XII и соответствующих актах Кабмина, и работали на должности госслужащего на ту дату;
- или имели минимум 20 лет стажа на должностях госслужбы, независимо от того, занимали ли должность по состоянию на указанную дату.
Пенсию госслужащим начисляют с даты обращения в Пенсионный фонд, но не ранее, чем возникло право на ее получение.
Какой размер пенсии госслужащего
Размер выплат составляет 60% от заработной платы, что значительно превышает средний показатель для большинства украинцев – около 30%. Для расчета берут все виды выплат, с которых уплачен единый взнос на общеобязательное государственное соцстрахование.