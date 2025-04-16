Каждый третий пенсионер в Украине имеет пенсию ниже средней
- На начало апреля 2025 года в Украине более 10,3 миллиона пенсионеров, из которых каждый третий получает пенсию всего 3 340 гривен.
- Индексация повысила пенсии на 10%, но инфляция в 14,6% снизила реальную покупательную способность; самые большие пенсии в Киеве, а наименьшие в Тернопольской области.
В Украине на начало апреля 2025 года насчитывается более 10,3 миллиона пенсионеров, что на 177 тысяч меньше, чем в прошлом году. После индексации средняя пенсия выросла до 6 341 гривны, но каждый третий пенсионер получает лишь 3 340 гривен.
Какие пенсии у украинцев
Хотя индексация повысила пенсии на 10%, реальная покупательная способность снизилась из-за инфляции, которая достигла 14,6%, передает 24 Канал со ссылкой на Opendatabot.
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Несмотря на это, количество пенсионеров с выплатами менее 3 000 гривен существенно уменьшилось – сейчас их только 398 тысяч, или 3,9%.
Большинство украинцев получают пенсии от 3 000 до 5 000 гривен в месяц. В частности:
более 10 000 гривен получают 1,5 миллиона человек (14,5%);
от 5 001 до 10 000 гривен – почти 3 миллиона (29%);
от 4 001 до 5 000 гривен – 2,1 миллиона (20%);
от 3 001 до 4 000 гривен – более 3,3 миллиона (32%);
от 2 001 до 3 000 гривен – почти 400 тысяч (4%).
Средняя пенсия среди тех, кто получает более 10 000 гривен, составляет около 15 640 гривен.
Где самые большие и самые маленькие пенсии
Самые высокие выплаты;
- в Киеве – 8 708 гривен;
- в Донецкой области – 7 814 гривен;
- на Луганщине – 7 314 гривен.
Самые низкие пенсии:
- в Тернопольской области – 4 931 гривна;
- и Черновицкой области – 5 100 гривен.