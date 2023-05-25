Мужчинам платят гораздо больше: какие пенсии в Украине
Источник:Опендатабот
В Украине мужчины получают более высокую пенсию, чем женщины – разница составляет почти 2 000 гривен. В целом же самые высокие выплаты в Украине зафиксированы в Киеве, а самые низкие – в Тернопольской области.
Пенсии женщин не дотягивают до среднего уровня
По данным аналитиков, у мужчин средняя пенсия в Украине составляет 5 701 гривну. У женщин – 3 926 гривен. Соответственно, мужчины получают на 1 775 гривен больше.
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В то же время, в первом квартале 2023 года размер средней пенсии в Украине составил 5 238 гривен. Таким образом:
- средняя пенсия мужчин превышает этот показатель на 463 гривны;
- у женщин она меньше на 1 312 гривен.
Где в Украине самые большие пенсии
Самые большие выплаты в Украине получают пенсионеры Киева – в среднем 7 129 гривен. Больше 5 000 гривен пенсия в:
- Донецкой области – 6 560 гривен;
- Луганской – 6 049 гривен;
- Днепропетровской – 5 804 гривен;
- Житомирской – 5 650 гривен;
- Ровненской – 5 488 гривен;
- Запорожской – 5 416 гривен;
- Киевской – 5 412 гривны;
- Харьковской – 5 249 гривен;
- Полтавской – 5 097 гривен;
- Одесской – 5 001 гривна.
Где платят меньше всего
Наименьшие выплаты зафиксированы в Тернопольской области – 3 997 гривен. Дальше идут:
- Закарпатская – 4 164 гривны;
- Черновицкая – 4 182 гривны;
- Хмельницкая – 4 391 гривна;
- Херсонская – 4 409 гривен;
- Ивано-Франковская – 4 430 гривен;
- Винницкая – 4 432 гривны;
- Волынская – 4 440 гривен;
- Черкасская – 4 575 гривен;
- Кировоград ская – 4 639 гривен;
- Львовская – 4 700 гривен;
- Сумская – 4 723 гривны;
- Черниговская – 4 748 гривен;
- Николаевская – 4 899 гривен.