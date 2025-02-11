Трамп ввел новые пошлины: на что будут действовать эти тарифы

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов. Изменения должны коснуться импорта алюминия и стали.

Какую пошлину ввел Трамп

Размер тарифа, который ввел Трамп – 25%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Обратите внимание! Тарифы будут введены для всех стран, без исключений.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки По сути, мы вводим 25% пошлины на весь алюминий и всю сталь без исключения, и это будет означать, что в Соединенных Штатах откроется много предприятий.

Трамп отмечает, что эти пошлины принесут положительный результат:

поддержку внутреннего рынка США;

создание новых рабочих мест.

Изменения должны вступить в силу с 4 марта. К тому же, по словам Трампа, впоследствии ставки тарифов на металлы могут расти.

Заметьте! Администрация нового президента подчеркнула, что такой жесткий подход должен быть применен для всех стран. А вот Трамп намекнул на исключение для Австралии из-за импорта самолетов американского производства.