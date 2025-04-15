Рецессия – не самая большая проблема для США: Рэй Далио дал предостережение

Основатель Bridgewater Рэй Далио предостерег, что Соединенным Штатам грозит не только рецессия. Риски, связанные с политикой Дональда Трампа, могут быть значительно серьезнее.

Последствия тарифов США

Далио считает, что нынешняя ситуация может привести к краху мировой монетарной системы, если не будут приняты своевременные и взвешенные меры, передает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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По его мнению, ключевыми угрозами являются обострение торговой политики, стремительный рост американского госдолга, а также действия развивающихся стран,, которые подрывают послевоенную глобальную экономическую и политическую систему.

Рэй Далио считает, что тарифная политика Дональда Трампа имеет логическую цель, однако реализуется чрезвычайно деструктивно, провоцируя глобальное напряжение.

Несмотря на объявленную 90-дневную паузу по части пошлин, Трамп сохраняет базовую ставку в 10% и повышенные тарифы для Китая – до 145% на отдельные товары.

Заметьте! Далио отмечает, что под угрозой оказалась сама ценность денег. Рост долга, конфликты и потрясения на рынке облигаций могут подорвать мировую финансовую систему еще серьезнее, чем это произошло в 2008 году или во время отмены золотого стандарта в 1971 году.