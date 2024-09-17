Что может получить жена в случае смерти мужа

После смерти мужа жена имеет право унаследовать его имущество и перейти на его пенсию. В частности, наследство может определяться волей умершего или законодательством.

Как перейти на пенсию умершего

Пенсия, которую члены семьи получают после смерти одного из супругов, называется пенсией по потере кормильца. Ее может получить не только жена, но и другие члены семьи, находившиеся на попечении умершего, говорят в Пенсионном Фонде.

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На одно нетрудоспособное лицо выплачивается 50% пенсии умершего, а если таких лиц несколько, они делят между собой 100% выплат.

Обратите внимание! Пенсия по потере кормильца предоставляется пожизненно только тем, кто достиг пенсионного возраста. Для других лиц выплаты продолжаются до потери статуса нетрудоспособности.

Нетрудоспособными считаются:

Муж, жена или родители с инвалидностью или старше 65 лет;

Дети до 18 лет, а также старшие, если имеют инвалидность с детства;

Студенты до 23 лет;

Лицо, которое ухаживает за детьми умершего до их 8-летнего возраста, независимо от своего возраста и трудоспособности.

Как получить наследство

Назначение наследства зависит от наличия завещания и условий, определенных законом. Если муж или жена составили завещание, заверенное у нотариуса, половина совместно нажитого имущества автоматически переходит к другому супругу. Остальное имущество распределяют согласно воле покойного, указанной в завещании.

Заметьте! Наследство может быть завещано как родственникам, так и посторонним лицам, или даже полностью передано супругам. Если все имущество завещано жене или мужу, другие родственники не могут претендовать ни на одну его часть, даже если это имущество было получено до брака.

Если завещание отсутствует, наследство распределяется по закону. В этом случае первым шагом является передача 50% совместно нажитого имущества жене. Остальное имущество, включая то, что принадлежало мужу до брака, распределяется между родственниками, которые являются наследниками первой очереди: женой, детьми и родителями умершего.

Важно! Если между супругами заключен брачный договор, который определяет отдельное имущество каждого, в наследство войдет только то имущество, которое принадлежало умершему мужу или жене. Наследниками в таком случае является жена, дети и родители покойного.