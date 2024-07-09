Потребляют меньше всего электроэнергии: какие устройства дома самые экономные

Еще в июне власти повысили тарифы на электроэнергию для населения. Соответственно, возник вопрос о том, какие устройства дома потребляют меньше всего электроэнергии.

Какие приборы потребляют меньше всего света

Руководитель компании YASNO Сергей Коваленко рассказал, какие приборы потребляют меньше всего электроэнергии:

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стиральная машина – 0,7 киловатта;

кондиционер –0,7 киловатта;

микроволновая печь – 0,8 киловатта;

кофемашина – 1,5 киловатта;

электрическая духовая печь – 1,6 киловатта.

Обогреватель, бойлер и пылесос расходуют 2 киловатт в час. Утюг, фен и электрочайник потребляют – 2,2 киловатта.

Больше всего электроэнергии потребляет электроплита – примерно 3,5 киловатта в час.

Кто будет со светом несмотря на долги