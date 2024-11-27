Проблем гораздо больше чем кажется: почему на самом деле вырос курс доллара в 2024 году
27 ноября 2024, 15:39Читати новину українською
В этом году курс доллара ощутимо подорожал. По итогам 2024 года, общий рост валюты может достичь 10%.
На что повлиял рост доллара в 2024 году
Банкир Сергей Мамедов считает, что рост курса в 2024 году не привел к чрезмерной панике или ажиотажу среди населения, передает 24 Канал.
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После отмены основных ограничений валюта перестала быть "дефицитом". Зато валютные интервенции НБУ были направлены именно на достижение равновесия между покупателями и продавцами, поэтому любые намеки на ажиотаж гасились в самом зародыше.
По мнению Мамедова, основные причины роста доллара следующие:
- рост уровня инфляции;
- весомые убытки от атак россиян;
- проблемы с энергоснабжением (перебои, препятствующие стабильному функционированию бизнеса);
- паузы в получении международной помощи.
Напомним! Прогнозы свидетельствуют, что доллар не будет дороже 42 гривен в декабре.